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Türkiye'den Gazze'ye yardım amacıyla gönderilen gemi Mısır'a ulaştı
13 Kasım 2023 Pazartesi 12:31:00 - Güncelleme:13 Kasım 2023 Pazartesi 12:31:00

Türkiye'den Gazze'ye yardım amacıyla gönderilen gemi Mısır'a ulaştı

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'den Gazze'ye gönderilen sağlık malzemelerini taşıyan geminin Mısır'a ulaştığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı ve geminin görüntülerine de yer verdiği paylaşımında, "Gazze'ye yardım amacıyla gönderdiğimiz ve ağırlıklı olarak sağlık hizmetlerinden oluşan gemi Mısır El-Ariş Limanı'na ulaştı. Sağlık hizmetleri Mısır ile ortak koordinasyon sağlanarak Gazze halkına ulaştırılacak." ifadelerini kullandı.

Etiketler : fahrettin koca gazze yardım malzeme gemi mısır
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