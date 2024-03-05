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Türkiye'den Gazze'ye sağlık malzemesi desteği
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05 Mart 2024 Salı 08:18:00 - Güncelleme:05 Mart 2024 Salı 08:18:00

Türkiye'den Gazze'ye sağlık malzemesi desteği

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Gazze'deki ihtiyaç sahipleri için hazırlanan sağlık malzemelerinin A400M tipi uçak ile dün Ürdün'e ulaştırıldığını bildirdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçağa yerleştirilen malzemelerin görüntüleri paylaşılarak, "Gazzeli kardeşlerimiz için hazırlanan sağlık malzemeleri, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığımızdan havalanan A400M tipi uçak ile Ürdün'e ulaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı türkiye gazze sağlık malzemesi
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