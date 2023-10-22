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22 Ekim 2023 Pazar 07:21:00 - Güncelleme:22 Ekim 2023 Pazar 07:21:00

Türkiye'den Gazze'ye sağlık desteği: 20 uzman hekim gidecek

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığına ait bir uçağın, Gazze'ye yardım amacıyla ilaç, tıbbi malzemeler ve 20 uzmandan oluşan hekim grubu ile sabah Mısır'a hareket edeceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye yardım amacıyla, Cumhurbaşkanlığına ait bir uçağın, ilaç, tıbbi malzemelerle sabah Mısır'a hareket edeceğini belirterek, "Uçakta 20 uzmandan oluşan hekim grubu bulunacak." ifadesini kullandı.

Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile gerekli görüşmeleri yaptığını ve 20 kişilik uzman ekibin Mısırlı yetkililerle Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacağını aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Ekibimiz, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Arish Havalimanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerimizin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek. Bu faaliyetlerle eş zamanlı olarak Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından iletilen ihtiyaç listesindeki ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazların 3 kargo uçağımızla, El-Arish Havalimanı'na gönderilmesi planlanmıştır. Ayrıca gerekli koordinasyonun tamamlanmasının ardından, bir gemiyle sahra hastaneleri ve ambulansların bölgeye sevkiyatı planlanmaktadır."

Koca, fizibilite çalışmalarında bulunacak ekibin, söz konusu ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin Gazze'deki mağdurlara ulaştırılmak üzere ilgililere teslimatını yapmasının planlandığını vurgulayarak, "Dünyanın tüm duyarlı insanlarının yüreğine su serpecek bir çabamız var: Yardımların Refah kapısından içeri geçmesine önayak olabilmek. İnsanlığın gözü Gazze için harekete geçebilecek ülkelerde. Milletimiz elden gelen her şeyin yapıldığını bilmeli." ifadesini kullandı.

Etiketler : fahrettin koca gazze yardım
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