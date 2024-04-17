Türkiye'den Gazze diplomasisi: Bakan Fidan, Hamas lideri Haniyye ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a gerçekleştirdiği resmi ziyarette Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye ile görüşme gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a yaptığı ziyaret sırasında Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye ve heyeti ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'ye insani yardımlar, ateşkes ve rehineler konuları ele alındı.
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