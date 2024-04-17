Bakan Fidan, Hamas lideri Haniyye ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a yaptığı ziyaret sırasında Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye ve heyeti ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'ye insani yardımlar, ateşkes ve rehineler konuları ele alındı.