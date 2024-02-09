Türkiye, Uluslararası Adalet Divanında, İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin duruşmada 26 Şubat'ta beyanda bulunacak
09 Şubat 2024 Cuma 22:40:00 - Güncelleme:09 Şubat 2024 Cuma 22:40:00
Türkiye'den Filistin adımı! UAD'de beyanda bulunacak
Son Dakika Haberleri.. Türkiye, Uluslararası Adalet Divanında, İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin duruşmada 26 Şubat'ta beyanda bulunacak
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