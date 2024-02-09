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Türkiye'den Filistin adımı! UAD'de beyanda bulunacak
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09 Şubat 2024 Cuma 22:40:00 - Güncelleme:09 Şubat 2024 Cuma 22:40:00

Türkiye'den Filistin adımı! UAD'de beyanda bulunacak

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Son Dakika Haberleri.. Türkiye, Uluslararası Adalet Divanında, İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin duruşmada 26 Şubat'ta beyanda bulunacak

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanında, İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin duruşmada 26 Şubat'ta beyanda bulunacak

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