Türkiye'den F-35 açıklaması: ABD'liler yalvarsa bile almayız

Son yıllarda savunma sanayiinde adeta çağ atlayan Türkiye, dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Dünyanın ilk insansız silahlı hava aracı gemisi TCG Anadolu, HÜRJET, Altay Tankı ve KAAN ile ilgili son gelişmeleri Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir TGRT Haber canlı yayında anlattı.

Demir'in açıklamalarından satır başları:

ASELSAN'ın Ankara'da 3 kampüsü var. Burası özellikle radar sitemi ve elektronik sisteme odaklanmış durumda. Radar ve benzeri sistemler muhabere ortamının en önemli unsurlardan birisi. Ayrıca teknoloji noktasından da önemli alanlardan biri.

İNSANSIZ DENİZALTI PROJESİ

Dünyada bu alanda çalışan çok az ülke var. Bu alan zor bir alan ama biz hızlı girdik. Deniz altının da ihmal edilmemesi gerekiyor. İnsansız Denizaltı yeni bir proje alanı. Genç mühendislerimiz kolları sıvadı. Çalışmalar şu an işin başında ama başladık. Bu konuda bir tarih vermiyoruz. Birden fazla şirketimiz çalışıyor. Bakalım ilk ipi kim göğüsleyecek. Doğalgaz ve petrol aramalarında denizaltı robotlar çalışmalarda yardım ediyor.

YAPAY ZEKA

Yapay zeka çok çeşitli alternatifler üretebilirsiniz. En büyük olay burada veri. Bu işin mutfağıdır. Malzemenin toplanmasının anlamında çok önemli. Veri en büyük olay. Amaca yönelik yapmak istiyorsanız önce veri gerekiyor. Bizler de bu konuda çalışmalarımıza başladık.

YENİ MODEL SİSTEMLERLE SİPER YOLCULUĞU DEVAM EDECEK

Hava savunmayı ayrı bir kademede belirledik. Alt kademeden yukarıya doğru adımlar attık. Dünkü atışımız ile birlikte siperimiz 100 km'yi oldukça aşan hedefleri tahrip edecek hale geldi. SİPER daha devam edecek. Yeni model bazı sistemler ile SİPER yolculuğumuz devam edecek.

Menzil olarak kötü değil ama cevap verme süresi parametreler değişebilir. Patriot ile eş değer duruma geliyoruz. S-400 basamağın 5-6 adım önünde ama 5-6 yılda balistik ve seyir füzelerini önleyecek. S-400 gibi hava savunma projesi geliştirmiş olacağız.

ÇAKIR SEYİR FÜZESİ GÖREVE HAZIRLANIYOR

Uçaklardan atılan seyir füzelerin örnekleri var. Bizim de atıldı. Çakır, SİHA'dan ateşlenen ilk seyir füzesi oldu. İHA'larımızın bu kabileyetlerini de göreceğiz.

TAYFUN'UN 'AĞIR ABİSİ' GELİYOR

TAYFUN bize eşik atlattık. Nasıl savunma sanayiinde vuruş ile menzil, hassas vuruş önemli bu adımlar sürüyor. Tayfun bir adımdı. Kendi gelişmesini devam ettirecek. Onun daha ağır abisi geliyor.

KAAN'IN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ NELER?

Beşinci nesil uçağın belli tanımları var. Tamamen akıllı bir platform. Pilotun yükünü azaltan gerek optik gerek sinyal önlemleri fazla. Pilotun oldukça yükünü azaltıyor. Radar kesir alanı düşük uçaklardan bahsediyoruz. KAAN'ımız da böyle. KAAN tabii arkadaşları ile birlikte yola çıktı. 2023 yılı için peş peşe müjdeleri vermek istedik. Ancak mahcubiyetimiz var. 18 Mart'ta KAAN hangardan çıkacak, HÜRJET uçacak ve ATAK 2 uçacak. Ama HÜRJET ve ATAK'ı uçuramadık.

ABD İLE F-35 KRİZİ

F-35'leri ABD'liler yalvarsa bile almama tarafındayım. KAAN, F-35'ten, belki ondan da daha iyi olacak. KIZILELMA'nın devreye girmesi, TCG Anadolu Gemisi Türkiye için çok önemli. Bizler güç üçgeni oluşturacağız. KAAN önemli ama diğer arkadaşları da buna güç katacak. Hava üstünlüğü anlamında hareket opsiyonları size avantajlar sağlayacak. Onun için F-35 verecekler mi vermeyecekler mi biz o tarafa bakmıyoruz. Yeni sistemler yapmamız gerekiyor biz buna bakıyoruz. Biz hedefler koyarak bunu yapıyoruz. Bunu başaracak güçteyiz.

2030'LARIN BAŞLARIN TSK'NIN ENVANTERİNDE

KAAN'ın 2030'ların başında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde olması bekleniyor. Bu özgüven sürerse verilen tarih öne çekilir. KAAN'ın uçuşu dikkat etmeli ve testler yapılmalı. Risk alarak bunu yapmak bizim kültürümüz değil.