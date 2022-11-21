Türkiye'den Endonezya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, depremde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, dost ve kardeş Endonezya halkı ile hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Endonezya'nın Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında, 10 kilometre derinlikte meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 162 kişi hayatını kaybetmiş, 700 kişi de yaralanmıştı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmamıştı.