Türkiye'den Doğu Akdeniz mesajı: Haklarımızı kimseye çiğnetmeyiz

Doğu Akdeniz konusunda önemli mesajlar veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Haklarımızı kimseye çiğnetmeme irademiz sağlamdır. Kaldı ki Doğu Akdeniz'de kapsayıcı, adil bir paylaşım mümkündür." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ziyareti dönüşünde uçakta aralarında TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek ve Akşam Gazetesi Star Açık Görüş Editörü Hale Kaplan'ın da olduğu gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Ziyaretinizden önce Yunan Gazetesi Kathimerini'ye verdiğiniz mülakatta Doğu Akdeniz'de yaşanan enerji uyuşmazlıkları ile ilgili yapıcı diyalogla bu sorunları çözülebileceğine ilişkin bir değerlendirmeniz oldu. Bugün verdiğiniz mesajlar da bu yöndeydi. Doğu Akdeniz'deki enerji konusu bugün görüşmelerinizde gündeme geldi mi? Yunanistan'ın buna yaklaşımı ne oldu? Sizin bir de bu konuyla ilgili bir konferans öneriniz vardı. Bu önerinizi de yinelediniz mi? Yunanistan'ın buna yanıtı ne oldu?" sorusuna Başkan Erdoğan şu şekilde yanıt verdi:

"DOĞU AKDENİZ'DEKİ GERGİNLİKLER EN ÇOK TÜRKİYE VE YUNANİSTAN'I ETKİLER"

Bu iş birliğini sadece enerji alanında değil nükleer enerji dahil tüm alanlarda geliştirmenin, genişletmenin gayreti içindeyiz. Mesela bizim Sinop'ta inşa edilecek nükleer santralimizin enerjisinden Yunanistan'a da imkan tanıyabiliriz. Biliyorsunuz biz Ataşehir'de bir enerji habı yapalım dedik. Oradaki kulelerden bir tanesini sadece bu enerji dağıtım imkanlarını seferber ettiğimiz bir hale getirelim istiyoruz. Biliyorsunuz Trakya'da Rusya'dan gelecek doğal gaz ile oradan Balkanlar'a ve Avrupa'ya gaz temininde bir merkez olma kararımız mevcut. Bu konuda da Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile mutabık kaldık. Doğu Akdeniz'deki gerginlikler en çok bölgenin önemli ülkeleri olan Türkiye ve Yunanistan'ı olumsuz etkiler. Bu nedenle biz buradan ne gibi imkanlar elde ederiz, ülkelerimizin yararına ne gibi olanaklar oluştururuz bunun hesabı, gayreti içerisinde olmamız lazım. Bu konuya Sayın Miçotakis'in olumlu yaklaştığını söyleyebilirim.

"BÖLGEDE HAKLARIMIZI KİMSEYE ÇİĞNETMEYİZ"

Temennimiz odur ki; biz bardağın dolu tarafıyla ilgilenelim, boş tarafıyla ilgilenmeyelim. Bölgemizin doğal zenginliklerinin hakça paylaşımı noktasındaki tutumumuz başından beri aynı. Kimsenin hakkında hukukunda gözümüz olmadığı gibi, haklarımızı da kimseye çiğnetmeme irademiz sağlamdır. Kaldı ki Doğu Akdeniz'de kapsayıcı, adil bir paylaşım mümkündür. Yeter ki bunu sağlayacak zemini inşa edip, doğru yol haritaları oluşturalım ve provokasyonlara fırsat vermeyelim. Düzenlenmesini önerdiğimiz bu konferans işte o zeminin oluşturulması için doğru bir yaklaşım olacaktır."