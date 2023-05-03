Türkiye'den doğal afette yaşamını yitirenler için Ruanda'ya başsağlığı dileği

Türkiye'den doğal afette yaşamını yitirenler için Ruanda'ya başsağlığı dileği

Dışişleri Bakanlığı, 2 Mayıs'ta ülkede yaşanan toprak kayması ve su taşkınlarında yaşamını yitirenler için yazılı açıklama yaptı.

En az 100 kişinin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyulduğu bildirilen açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, dost Ruanda halkı ve hükûmetine başsağlığı ve dayanışma dileklerimizi iletiyoruz" ifadesine yer verildi.