VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dezenformasyon Bülteni yayımlandı: Sosyal medyadaki iddialara yalanlama
İsrail şiddetten vazgeçmiyor! 8 Filistinli yaralandı
Malezya'dan TUSAŞ'a övgü: Kapasitesini aktif biçimde artırıyor
Yunanistan Dedeağaç'taki orman yangını 3. gününde
ABD'den Belarus uyarısı: Ülkeyi terk edin!
Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
21 Ağustos 2023 Pazartesi 17:04:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2023 Pazartesi 17:04:00

Türkiye'den Danimarka ve Hollanda'ya uyarı: Bakanlığa çağırıldılar

ABONE OL

Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin Bakanlığa çağrıldı.

Kopenhag Büyükelçiliği ve Lahey Büyükelçiliği ile bazı Müslüman ülkelerin büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiği Elçi-Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Etiketler : danimarka hollanda Kur'an-ı Kerim büyükelçilik
CAN'dan mutluluk

CAN'dan mutluluk
Eski eş davasını kazandı

Eski eş davasını kazandı
Rengarenk Nil

Rengarenk Nil
Mazhar Alanson: Bizim en büyük şansımız üç doğru adamın birbirini bulmuş olmasıdır

Mazhar Alanson: Bizim en büyük şansımız üç doğru adamın birbirini bulmuş olmasıdır
Okuma buluşması

Okuma buluşması
Babalık heyecanını anlattı

Babalık heyecanını anlattı
Yalı'ya girdi

Yalı'ya girdi
Tescilli aşk

Tescilli aşk
İşaret diliyle konser

İşaret diliyle konser

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX