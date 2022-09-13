Türkiye'den Azerbaycan'a destek: Öz kardeşlerimizin yanındayız
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan askerleri için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmayla ilgili açıklama yapıldı.
"Türkiye olarak her zaman öz kardeşlerimizin yanındayız"
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan ordusundaki kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kardeş Azerbaycan halkına da başsağlığı ve sabır dileriz. Ermenistan, yıllardır süregelen provokatif ve saldırgan tutumunu tamamen terk etmeli ve kendisine uzatılan barış elini bir fırsat bilmelidir. Türkiye olarak her zaman öz kardeşlerimizin yanındayız ve daima da yanında olacağız."
1⃣Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan ordusundaki kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kardeş Azerbaycan halkına da başsağlığı ve sabır dileriz. @wwwmodgovaz pic.twitter.com/UzBilVJitI— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 13, 2022
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