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24 Ocak 2023 Salı 07:32:00 - Güncelleme:24 Ocak 2023 Salı 07:32:00

Türkiye'den Almanya'ya kritik temas!

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Almanya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Susanne Baumann ile göç istişareleri, vize sorunları, terörle mücadele ve yaklaşan seçimlerin hazırlıklarını ele aldıklarını kaydetti.

Almanya temaslarını basın toplantısında değerlendiren Serim, Türk iş insanlarının vize taleplerinde sıkıntı yaşadıklarını anlatarak "Özellikle iş insanı ve öğrencilerin vize temininde yaşadığı sıkıntılarına çözüm beklentilerimizi muhataplarımıza ilettik." dedi.

Terörle mücadele konusunda NATO'da Türkiye'nin müttefiki olan Almanya'dan daha fazla dayanışma beklediklerini dile getiren Serim, "Bu kapsamda tüm Avrupa'da olduğu gibi Almanya'daki misyonlarımıza terör örgütü iltisaklı çevrelerden yöneltilen tehditler konusunda işbirliği beklentimizi ve güvenlik tedbiri taleplerimizi de ilettik." diye konuştu.

Serim, "Temaslarımızda göç istişareleri, vize sorunları, terörle mücadele ve yaklaşan seçimlerin hazırlıklarını ele aldık." ifadelerini kullandı.

Susanne Baumann ile tüm ülkelerin ortak meselesi göç konusunda da istişarelerde bulunduklarını belirten Serim, "İki ülke arasında göç konusundaki ilişkiler, gerek AB gerek Almanya arasındaki bu konudaki işbirliğinin önemi büyüktür. Türkiye ile yapılan 18 Mart mutabakatının başarılı uygulanması sonucu Avrupa'ya yönelen mülteci akını yüzde 90 seviyelerinde azalmıştır. Bu mutabakatın güncellenmesi ve başarıyla sürdürülmesi önem arz etmektedir. Türkiye mutabakattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiriyor, bu bağlamda AB'nin de yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyor, Almanya'nın öncü rol oynamasını bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Müsteşar Baumann ile seçimlerin güvenliği konusunu da ele aldıkları bilgisini veren Serim, seçim kampanyaları ve oy verme süreçlerinin huzur içerisinde geçirilmesine önem verdiklerini vurgulayarak Almanya'nın egemenlik haklarına ve seçim propagandaları hakkındaki mevzuatına saygı duyduklarını söyledi.

Alman makamlarının bu konuda ayrımsız bir tutum içinde olmalarının önem taşıdığına işaret eden Serim, "Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri vesilesiyle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız 6. kez sandığa gidecekler. Almanya'daki vatandaşlarımızın da sandığa giderek ülkemizin siyasi hayatına katkı sağlamalarına, en temel demokratik haklarını sorunsuz şekilde kullanmalarına büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya'da görev yapan 14 başkonsolosla toplantı yaptıklarını, vatandaşlara nasıl daha iyi hizmet verilebileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Serim, "Türk toplumu her iki ülke için çok önemli, büyük zenginlik. Türklerin sosyal, ekonomik ve siyasi elde ettikleri başarıyı takdir ediyoruz ve gurur duyuyoruz." dedi.

Almanya'daki Türk toplumunun kendi dil ve dinini koruyarak Alman toplumuna uyum sağlayabildiğini vurgulayan Serim, yeni kuşağın bu başarıyı sürdürebilmesinin ülkeler arası köklü ilişkileri güçlendireceğine dikkati çekti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim, Almanya ile ilişkilerin en önemli boyutunun ticari ve ekonomik olduğunu belirterek, ikili ticaret hacminin 50 milyar doları bulmasının hedeflendiğini, karşılıklı yatırımları ve ortak girişimleri teşvik ettiklerini bildirdi.

Almanya ile görüş ayrılığı olan konuların da mevcudiyetine dikkati çeken Serim, ancak yapıcı diyaloğun sürdürülmesine önem verdiklerinin altını çizdi.

Serim, tüm çabalarının Türk toplumunun öz değerini yitirmeden refahı yüksek bir şekilde Alman toplumuna başarılı uyumunun devamı ve Almanya'daki varlığını huzur içinde sürdürmesi olduğunu sözlerine ekledi.

Etiketler : Almanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim Cumhurbaşkanlığı
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