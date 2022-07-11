Türkiye'den, AİHM'in Osman Kavala için ihlal kararına tepki

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11 Temmuz 2022 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2022 Pazartesi 14:16:00

Dışişleri Bakanlığı'ndan AİHM'in Osman Kavala kararına sert tepki

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, AİHM'in Osman Kavala kararına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Avrupa İnsan Hakları sisteminin itibarının bir kez daha sorgulanmasına sebep olmuştur." dedi.

Dışişleri Bakanlığı, AİHM'in Osman Kavala kararına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Avrupa İnsan Hakları sisteminin itibarının bir kez daha sorgulanmasına sebep olmuştur." dedi.

Etiketler : AİHM Osman Kavala Tanju Bilgiç
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