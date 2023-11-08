Türkiye'den AB'nin raporuna tepki: Tümüyle reddediyoruz.
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Komisyonu'nca hazırlanan Türkiye raporuna tepki gösterdi. Bakanlığın açıklamasında, 'Raporda yer alan yargı ve temel haklar faslındaki haksız eleştirileri tümüyle reddediyoruz. Haksız iddialarda bulunulması AB'nin samimiyetsiz yaklaşımının tezahürüdür' ifadeleri yer aldı.
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Komisyonu'nca hazırlanan Türkiye raporuna tepki gösterdi. Bakanlığın açıklamasında, 'Raporda yer alan yargı ve temel haklar faslındaki haksız eleştirileri tümüyle reddediyoruz. Haksız iddialarda bulunulması AB'nin samimiyetsiz yaklaşımının tezahürüdür' ifadeleri yer aldı.
Ayrıntılar geliyor...
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