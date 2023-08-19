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19 Ağustos 2023 Cumartesi 16:03:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2023 Cumartesi 16:03:00

Türkiye'den ABD'ye GKRY tepkisi: Politikalarınızı gözden geçirin

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)'ne yönelik silah ambargosunu kaldırma yönünde karar almasının ve bu kararın kapsamını genişletmesinin ardından, bu defa söz konusu kararı bir yıllığına uzatmış olmasını kınadığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açılamada şu ifadelere yer verildi:

ABD'nin, 2020 Eylül ayında GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma yönünde karar almasının ve bu kararın kapsamını 2022 yılında genişletmesinin ardından, bu defa sözkonusu kararı 1 Ekim 2023 itibariyle bir yıllığına uzatmış olmasını kınıyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuda vermiş olduğu haklı tepkiyi tümüyle destekliyoruz.

ABD'nin son dönemde Kıbrıs Türk tarafının hilafına bölgede attığı çeşitli denge bozucu adımların, bu ülkenin Kıbrıs Adası'nda uzun yıllarca muhafaza ettiği tarafsız konumunu zedelediğine ve Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasına engel teşkil ettiğine KKTC ile birlikte pek çok defa işaret ettiğimizi bu vesileyle hatırlatmak isteriz.

ABD'yi, bölgedeki istikrar bakımından riskler barındıran sözkonusu politikalarını gözden geçirmeye bir kez daha davet ediyoruz.

Türkiye, garantör devlet sıfatıyla, tarihi ve hukuki sorumlulukları çerçevesinde, Kıbrıs Türkünün varlığını, güvenliğini ve huzurunu her daim temin etmeyi sürdürecektir.

Etiketler : dışişleri bakanlığı abd gkry ambargo
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