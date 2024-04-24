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24 Nisan 2024 Çarşamba 17:20:00 - Güncelleme:24 Nisan 2024 Çarşamba 17:20:00

Türkiye'den ABD'nin raporuna tepki: İtibar etmiyoruz

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının 22 Nisan 2024 tarihinde yayımladığı ve 200'e yakın ülke hakkında bölümler içeren “2023 İnsan Hakları Raporu”nda, geçmiş yıllarda olduğu gibi, ülkemize yönelik asılsız iddialara, gerçek dışı bilgilere ve önyargılı yorumlara yer verilmektedir. Bu yıl da kaynağı belirsiz iddialar ile terör örgütleriyle iltisaklı çevrelerin söylemleri temelinde hazırlanmış olan bu rapora itibar etmediğimizi bir kez daha vurguluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

ABD Dışişleri Bakanlığının 22 Nisan 2024 tarihinde yayımladığı ve 200'e yakın ülke hakkında bölümler içeren "2023 İnsan Hakları Raporu"nda, geçmiş yıllarda olduğu gibi, ülkemize yönelik asılsız iddialara, gerçek dışı bilgilere ve önyargılı yorumlara yer verilmektedir.

Bu yıl da kaynağı belirsiz iddialar ile terör örgütleriyle iltisaklı çevrelerin söylemleri temelinde hazırlanmış olan bu rapora itibar etmediğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

Ülkemiz, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlılığını, karşı karşıya bulunduğu çok yönlü ve ağır terör tehditlerine rağmen kararlılıkla sürdürmektedir.

Meşru müdafaa hakkımız temelinde yürüttüğümüz terörle mücadele operasyonları tamamen terörist unsurlar ile bunların terör faaliyetlerinde kullandıkları yeteneklere yöneliktir. ABD'nin, terörün her türüne karşı sürdürdüğümüz haklı ve meşru mücadelenin kapsamını iyi bilen bir müttefik olarak gerçekleri çarpıtan tutarsız iddialarda ısrarını anlamak mümkün değildir.

Ayrıca raporda, Gazze'de devam eden ve yalnızca Filistin halkının asli haklarına değil aynı zamanda tüm insanlığın ortak değerlerine büyük bir darbe vuran insanlık dışı saldırılara layıkıyla yer verilmemesini büyük endişeyle karşılıyoruz. Bu durum, sözkonusu raporun tarafsızlık ve objektiflikten uzak bir şekilde, siyasi saiklerle hazırlandığını açıkça göstermektedir.

ABD'nin insan hakları konusunda kendi siciline odaklanması ve terör örgütleriyle kurduğu ortaklıklar ile insan hakları konusunda izlediği çifte standartlı politikayı sonlandırması çağrımızı yineliyoruz.

Etiketler : Türkiye ABD Dışişleri Bakanlığı
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