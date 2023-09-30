Türkiye'den ABD'deki Ermeni provokasyonuna tepki

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde düzenlenen, "Türkiye'nin Kamu Diplomasisi" konulu konferansta radikal Ermeni grupların saldırısı hakkında açıklama yaptı.

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Açıklamada, konferansa katılan yetkililerin, radikal Ermeni gruplar tarafından hedef alındığı, sözlü ve fiziki tacize uğradığı, ABD Diplomatik Güvenlik Birimi ve Los Angeles Polis Birimi (LAPD), gerekli güvenlik önlemlerini alarak Üniversite kampüsünde gerçekleşen olayların büyümesini engellediği kaydedildi.

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Türkiye ve Azerbaycan'ı, son dönemde ise Ermenistan hükümetini ve bölgedeki barış sürecini de hedef alan radikal diaspora gruplarının nefret dilinin şiddet eylemlerine dönüşmesinin endişe verici olduğu vurgulanan açıklamada, heyete fiziki saldırıda bulunanlar hakkında gerekli hukuki sürecin başlatılacağı aktarıldı.

Açıklamada, "Tarihi olayların dar ve yerel siyasi saiklerle çarpıtılması ve aşırılık yanlısı grupları memnun etmek için yapılan açıklamaların, radikalleşmeyi, nefret söylemini ve şiddeti teşvik ettiği bu olayla bir kez daha açıkça ortaya çıkmıştır." denildi.