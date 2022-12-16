VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den AB adaylık statüsü verilen Bosna-Hersek'e tebrik mesajı
Kırıkkale'de DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Bakan Yanık: Kadına yönelik şiddetle etkin mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz
ABD'de F-35B savaş uçağı iniş sırasında düştü
İşçi servisi ile tır çarpıştı: 9 yaralı
Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'nun zirvesi internet ile dünyaya bağlandı
Bayraktar Kızılelma, ABD'de yakından izleniyor
Almanya Mayıs 2024'e kadar Mali'deki askeri varlığını koruyacak
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı
BM: Pakistan için 816 milyon dolar acil fonun 262 milyon doları toplandı
İsveç: Türkiye'nin teröre karşı kendini savunma hakkı var
Mısır, Akdeniz'de büyük bir doğal gaz rezervi buldu
AB'den kadın ve erkek çalışanlar arasındaki ücret farkını gidermeye yönelik hazırlık
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
Biden: Afrika Birliği'nin G20'ye daimi üye olarak katılması çağrısı yapıyorum
Belçika Dışişleri Bakanı: Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağım
ABD'den Rus oligark Potanin ve Rosbanka yaptırım
Bakan Soylu'dan İmamoğlu davasıyla ilgili açıklama
AB liderlerinden Bosna Hersek'in adaylık statüsüne onay
İmamoğlu, mağduru oynamaya devam ediyor! Saraçhane mitingi tam bir fiyasko
Zehir tacirlerine operasyon: 28 gözaltı
Terör örgütü DEAŞ'a para gönderen kişi yakalandı
Çin: ABD çok taraflı ticaret sistemini sabote ediyor
'Türk savaş uçakları' mercek altında
16 Aralık 2022 Cuma 00:40:00 - Güncelleme:16 Aralık 2022 Cuma 00:40:00

Türkiye'den AB adaylık statüsü verilen Bosna-Hersek'e tebrik mesajı

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesi'nde AB adaylık statüsü verilen Bosna Hersek'i tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bosna Hersek'e aday ülke statüsü verilmesine ilişkin, "Türkiye, parçası olduğumuz Balkanlar'da huzur ve refahın sürdürülmesine yönelik olarak ikili ve uluslararası düzlemde pek çok adım atmakta, bu yöndeki tüm çabaları da desteklemektedir." denildi.

Türkiye'nin, Balkan ülkelerinin AB ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesine başından beri destek verdiği bildirilen açıklamada, Türkiye'nin AB'nin söz konusu kararını memnuniyetle karşıladığını, bu kararın Bosna Hersek'in, bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağının düşünüldüğü belirtildi.

Kararda belirtilen şartların Bosna Hersek tarafından en kısa sürede yerine getirileceğine inanıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AB'nin yapıcı bir şekilde süreci desteklemesini bekliyoruz. Bu vesileyle ülkemizin de aralarında bulunduğu AB aday ülkelerinin müzakere süreçlerinin dar görüşlü ulusal saiklerle siyasileştirilmeden, adil ve kararlı şekilde yürütülmesinin önemini bir kez daha vurguluyoruz."

Brüksel'de zirve toplantısında bir araya gelen AB liderleri, Birliğe katılması için Bosna Hersek'e adaylık statüsü verilmesi konusunda önceki gün AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanlarının aldığı tavsiye kararını değerlendirmiş, AB Konseyinden bir yetkili, gazetecilere, Bosna Hersek'e adaylık statüsünü liderlerin onayladığını bildirmişti.

Etiketler : Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği
Her şey Dans İçin

Her şey Dans İçin
‘Hadise'li barışma

‘Hadise'li barışma
Zirveye yerleşti

Zirveye yerleşti
194 bin liraya güzelleşti

194 bin liraya güzelleşti
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Dede olma sevinci

Dede olma sevinci
Kırmızılı Hande

Kırmızılı Hande
Kazayı koluna yazdı

Kazayı koluna yazdı
Vefat etti

Vefat etti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX