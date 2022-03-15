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15 Mart 2022 Salı 21:54:00 - Güncelleme:15 Mart 2022 Salı 21:55:00

Türkiye'den 4 ülkeye uçuşlar durduruldu!

Kaynak: AA

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THY, Ukrayna, Moldova, Rostov ve Soçi seferlerini 10 Nisan'a, Belarus seferlerini ise 31 Mart'a kadar iptal ettiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları'nın (THY) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mart sonuna kadar Belarus çıkışlı ve varışlı tüm uçuşların yapılamayacağı belirtildi.

Ayrıca Ukrayna, Moldova, Rostov ve Soçi'ye yönelik seferlerin de iptal edildiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"10 Nisan 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna, Moldova, Rostov, Soçi çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. 31 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar Belarus çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz."

Etiketler : Belarus THY Ukrayna
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