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18 Ocak 2024 Perşembe 12:41:00 - Güncelleme:18 Ocak 2024 Perşembe 12:41:00

Türkiye'den 3 ülkeye itidal çağrısı

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Irak ve Pakistan topraklarına yönelik saldırılarıyla tırmanan gelişmelerden endişe duyduğunu açıkladı.

Bakanlık, bölgedeki son gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Irak'taki belirli hedeflere yönelik İran saldırılarıyla başlayan, akabinde İran'ın Pakistan içindeki bazı hedeflere dün sabaha karşı gerçekleştirdiği saldırılarla genişleyen ve bu sabah Pakistan'ın İran içindeki hedeflere düzenlediği saldırılarla tırmanan gelişmelerden endişe duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sorunların, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı başta olmak üzere, uluslararası hukukun temel ilkeleri çerçevesinde ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı temelinde dostluk ve kardeşlik anlayışıyla çözülmesi gerektiğine inanıldığı kaydedilen açıklamada, tüm meselelerin bölgesel güvenliği ve istikrarı daha fazla tehdit etmeden diyalog ve işbirliği yoluyla çözümlenmesinin temenni edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Dost ve kardeş İran, Irak ve Pakistan'a itidal ve sağduyuyla suhuletin sağlanması çağrısında bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümü konusunda bölge ülkeleriyle deneyimlerini paylaşmaya ve katkı sunmaya hazırdır." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : dışişleri bakanlığı türkiye itidal
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