Türkiye'deki seçim heyecanı Brüksel'e yansıdı
Kaynak: AA
Türkiye'de yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin heyecanı Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşayan Türklere yansıdı.
Brüksel'de Türk nüfusun yoğun yaşadığı Schaerbeek semtinde toplanan yüzlerce kişi, Türk bayraklarıyla sokaklara çıktı.
Araçlarıyla korna çalarak sokaklarda tur atan Türkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attı, tekbir getirdi ve çatapatlar patlattı.
Brüksel polisi bölgedeki bazı sokak ve caddeleri trafiğe kapattı.
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