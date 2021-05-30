Türkiye'de vaka sayısındaki düşüş sürüyor

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 957 COVID-19 testi yapıldı, 6 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı. 582 yeni hasta tespit edildi.

Vefat sayısındaki düşüş devam ediyor, 134 kişi yaşamını yitirdi. Buna göre vefat sayısı 47 bin 405 oldu.

Ağır hasta sayısı 1390 oldu, 10 bin 763 kişinin KOVID-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 105 bin 42'ye yükseldi.

Test sayısı 53 milyon 919 bin 848'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 242 bin 911 oldu.