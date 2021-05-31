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31 Mayıs 2021 Pazartesi 21:16:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2021 Pazartesi 21:18:00

Türkiye'de vaka sayısında düşüş devam ediyor! İşte 31 Mayıs koronavirüs vaka tablosu

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Sağlık Bakanlığı, 31 Mayıs 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 937 kişiye koronavirüs tanısı konuldu.

Sağlık Bakanlığı 31 Mayıs koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 219 bin 461 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 6 bin 493. Bugünkü hasta sayısı 596 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 9 bin 582.

Son 24 saatte 122 hasta vefat etti. Toplam test sayısı 54 milyon 139 bin 309, toplam vaka sayısı 5 milyon 249 bin 404, toplam vefat sayısı 47 bin 527, toplam ağır hasta sayısı 1 bin 339, hastalarda zatüre oranı %2.8, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 114 bin 624 oldu.

Etiketler : vaka sayısı Sağlık Bakanlığı 31 Mayıs koronavirüs vaka tablosu
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