Türkiye'de vaka sayısında düşüş devam ediyor!

Sağlık Bakanlığı 31 Mayıs koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 219 bin 461 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 6 bin 493. Bugünkü hasta sayısı 596 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 9 bin 582.

Son 24 saatte 122 hasta vefat etti. Toplam test sayısı 54 milyon 139 bin 309, toplam vaka sayısı 5 milyon 249 bin 404, toplam vefat sayısı 47 bin 527, toplam ağır hasta sayısı 1 bin 339, hastalarda zatüre oranı %2.8, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 114 bin 624 oldu.