Türkiye'de vaka sayısı 65 bine yaklaştı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Son 20 saatte 403 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 64 bin 935 kişinin testi pozitif çıktı.

162 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 72 bin 106 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 92,27,ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,03 olarak kayda geçti.

AŞI SAYISI 139 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 57 milyon 271 bin 832'si birinci doz, 52 milyon 155 bin 792'si ikinci doz, 23 milyon 573 bin 142'si üçüncü doz olmak üzere 139 milyon 578 bin 409'a yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

BAKAN KOCA AŞI UYARISINI YİNELEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı uyarısını tekrarlayarak şunları söyledi:

"Birçok kişi, randevu aldığı halde aşısını yaptırmaya gelmiyor. Aşılarını olanların hastalığı genellikle çok kolay atlattıklarını bildikleri halde! Aşı için ayrılacak zaman işinizi aksatmaz ama hastalığa aşısız yakalanırsanız bütün düzeniniz aksayabilir. Randevunuza sadık olun."