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03 Mart 2022 Perşembe 20:08:00 - Güncelleme:03 Mart 2022 Perşembe 20:09:00

Türkiye'de vaka sayısı 50 binin altında

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Sağlık Bakanlığı tarafından günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saate 49 bin 424 yeni vaka tespit edildi, 188 kişi yaşamını yitirdi. 66 bin 873 kişi Kovid-19'u yenerek sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saate 49 bin 424 yeni vaka tespit edildi, 188 kişi hayatını kaybetti.

Etiketler : vaka sayısı türkiye sağlık kovid 19
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