03 Mart 2022 Perşembe 20:08:00 - Güncelleme:03 Mart 2022 Perşembe 20:09:00
Türkiye'de vaka sayısı 50 binin altında
Sağlık Bakanlığı tarafından günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saate 49 bin 424 yeni vaka tespit edildi, 188 kişi yaşamını yitirdi. 66 bin 873 kişi Kovid-19'u yenerek sağlığına kavuştu.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, son 24 saate 49 bin 424 yeni vaka tespit edildi, 188 kişi hayatını kaybetti.