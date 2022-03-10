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10 Mart 2022 Perşembe 19:41:00 - Güncelleme:10 Mart 2022 Perşembe 20:18:00

Türkiye'de vaka sayısı 30 binin altında!

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanlığı'ndan günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 492 yeni vaka tespit edildi, 140 kişi vefat etti. 62 bin 245 kişi daha iyileşerek Kovid-19'u yendi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 29 bin 492 yeni vaka tespit edildi, 140 kişi vefat etti. 62 bin 245 kişi hayatını kaybetti.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,20, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,01 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 183 bin 69 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Etiketler : Kovid-19 vaka sayısı koronavirüs
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