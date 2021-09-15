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15 Eylül 2021 Çarşamba 21:09:00 - Güncelleme:15 Eylül 2021 Çarşamba 22:07:00

Türkiye'de vaka sayısı 30 bine yaklaştı

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanlığı'ndan günün koronavirüs vaka sayısı açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 224 yeni vaka tespit edildi, 248 kişi hayatını kaybetti, 28 bin 536 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığı 15 Eylül 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 004 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 224 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle;

Can kaybımız 248. VAKA SAYIMIZ 28.224. Hareketliliğin, dolayısıyla temasın çok yoğun olduğu bir dönemdeyiz. 28 Binin üzerine çıkan yeni vaka sayısına karşı hepimiz tedbirleri uygulamalı, çift doz aşıda hızlı olmalıyız. Salgına karşı başarının şartı birlikte hareket etmektir.

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