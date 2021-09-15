Türkiye'de vaka sayısı 30 bine yaklaştı

Sağlık Bakanlığı 15 Eylül 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 004 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 224 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle;

Can kaybımız 248. VAKA SAYIMIZ 28.224. Hareketliliğin, dolayısıyla temasın çok yoğun olduğu bir dönemdeyiz. 28 Binin üzerine çıkan yeni vaka sayısına karşı hepimiz tedbirleri uygulamalı, çift doz aşıda hızlı olmalıyız. Salgına karşı başarının şartı birlikte hareket etmektir.