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05 Mayıs 2021 Çarşamba 21:10:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2021 Çarşamba 21:14:00

Türkiye'de vaka sayısı 26 binlere ulaştı

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Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Bugün Türkiye'de son 24 saatte 229 bin 491 Kovid-19 testi yapıldı, 356 kişi hayatını kaybetti, 26 bin 476 kişinin testi pozitif çıktı.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verilere göre; Türkiye'de son 24 saatte 229 bin 491 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 476 kişinin testi pozitif çıktı, 356 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 418 oldu, 35 bin 464 kişinin Kovid 19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 589 bin 501'e yükseldi.

Test sayısı 48 milyon 459 bin 224'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 955 bin 594, vefat sayısı 41 bin 883, ağır hasta sayısı 3 bin 418 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Etiketler : koronavirüs vaka sayısı Sağlık Bakanlığı
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