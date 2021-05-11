Türkiye'de vaka sayısı 15 binin altında
Sağlık Bakanlığı tarafından günün verileri ile ilgili beklenen açıkala geldi. Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 497 yeni vaka, 1582 yeni hasta tespit edildi. 278 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 497 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 975 oldu, 22 bin 253 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 766 bin 124'e yükseldi.