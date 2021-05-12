Türkiye'de vaka sayısı 13 binlerde

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 192 COVID-19 testi yapıldı, 13 bin 29 kişinin testi pozitif çıktı.

232 kişinin yaşamını yitirmesiyle, hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 821 oldu.

Son 24 saatte 35 bin 167 kişi sağlığına kavuştu. İyileşen sayısı 4 milyon 801 bin 291'e yükseldi.

Test sayısı 50 milyon 58 bin 648'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 72 bin 462, ağır hasta sayısı 2 bin 827 oldu.