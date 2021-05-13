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13 Mayıs 2021 Perşembe 19:55:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2021 Perşembe 19:55:00

Türkiye'de son 24 saatte 55 bin 472 kişi sağlığına kavuştu

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 295 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 534 kişinin testi pozitif çıktı, 238 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 534 yeni vaka, tespit edildi. 238 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. 55 bin 472 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 295 test yapıldı, 11 bin 539 kişinin testi pozitif çıktı. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 83 bin 996 oldu.

238 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 44 bin 59'a yükseldi.

55 BİN KİŞİ SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Son 24 saatte 1217 yeni hasta tespit edildi.

55 bin 472 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu. İyileşen sayısı 4 milyon 856 bin 763'e çıktı.

Etiketler : Koronavirüs Sağlık Bakanlığı Son Dakika
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