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09 Mayıs 2021 Pazar 21:16:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2021 Pazar 21:31:00

Türkiye'de son 24 saatte 15 bin 191 yeni vaka tespit edildi

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Sağlık Bakanlığı 9 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 15 bin 191 yeni vaka, 2 bin 102 yeni hasta tespit edildi. 283 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 15 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi ise hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 81 oldu, 25 bin 694 kişinin KOVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 716 bin 918'e yükseldi.

Test sayısı 49 milyon 390 bin 141'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 31 bin 332, vefat sayısı 43 bin 29, ağır hasta sayısı 3 bin 81 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
Etiketler : Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu Ağır hasta sayısı
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