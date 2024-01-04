04 Ocak 2024 Perşembe 20:50:00 - Güncelleme:04 Ocak 2024 Perşembe 20:50:00
Türkiye'de araç satışlarında büyük artış! Tüm zamanların rekorunu kırdı
Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yıl 2022'ye kıyasla yüzde 57,4 artarak, 1 milyon 232 bin 635 adet ile tüm zamanların rekorunu kırdı.
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