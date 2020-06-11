Türkiye'de koronavirüsü atlatan kişi sayısı 148 bine yaklaştı
Kaynak: AA
Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye daha KOVID-19 tanısı kondu, 17 kişi hayatını kaybetti. 1021 kişinin daha KOVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 147 bin 860'a yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan 49 bin 190 koronavirüs testinden 987'sinin pozitif çıktığını, 17 hastanın hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 763'e ulaştığını, toplam iyileşen hasta sayısının ise 147 bin 860 olduğunu duyurdu.
Bakan Koca, "Test sayısında 2,5 Milyona ulaştık. Şimdiye kadarki vakaların %85’i iyileşti. Yeni iyileşen vaka sayısıyla yeni tanı konan vaka sayısı birbirine yakın. Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor. “Virüsün etkisi azaldı” yanılgısı ile tedbirleri terk etmeyin." açıklamasında bulundu.
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