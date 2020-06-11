Türkiye'de koronavirüsü atlatan kişi sayısı 148 bine yaklaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan 49 bin 190 koronavirüs testinden 987'sinin pozitif çıktığını, 17 hastanın hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 763'e ulaştığını, toplam iyileşen hasta sayısının ise 147 bin 860 olduğunu duyurdu.



Bakan Koca, "Test sayısında 2,5 Milyona ulaştık. Şimdiye kadarki vakaların %85’i iyileşti. Yeni iyileşen vaka sayısıyla yeni tanı konan vaka sayısı birbirine yakın. Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor. “Virüsün etkisi azaldı” yanılgısı ile tedbirleri terk etmeyin." açıklamasında bulundu.