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20 Şubat 2024 Salı 11:28:00 - Güncelleme:20 Şubat 2024 Salı 11:28:00

Türkiye'de işsizlik oranında büyük düşüş!

Kaynak: AA

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Türkiye'de işsizlik oranı geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 8,8 ile son 42 çeyreğin en düşük seviyesine geriledi.

Türkiye'de işsizlik oranı geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 8,8 ile son 42 çeyreğin en düşük seviyesine gerilerken, erkeklerdeki işsizlik oranı veri setinin oluşturulduğu 2005'ten sonraki en düşük oran olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, son dönemde işsizlik oranındaki azalış eğilimi devam ederken istihdam edilen kişi sayısı artıyor.

İşsizlik oranı geçen yılın son çeyreğinde yüzde 8,8 olarak kaydedildi. Bu oran, 2013 yılının ikinci çeyreğinden bu zamana kadarki en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Söz konusu çeyrekte de işsizlik oranı yüzde 8,8 olarak hesaplanmıştı.

Böylece, 2013'ün üçüncü çeyreğindeki yüzde 9'luk orandan bu yana 42 çeyrek sonra en düşük seviye görülmüş oldu.

İşsizlik oranı 2019'un üçüncü çeyreğinde yüzde 14'e yükselirken bu seviye 11 yıllık dönemdeki en yüksek oran oldu. 2020'nin ikinci çeyreğine kadar dalgalı seyir izleyen işsizlik oranı, o yılın üçüncü çeyreğinden itibaren düşüş trendine girmişti. Söz konusu oran 2020'nin dördüncü çeyreğinde yüzde 12,9'a kadar geriledi.

ERKEKLERDE İŞSİZLİK ORANI EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Erkeklerde işsizlik oranı 2023'ün son çeyreğinde yüzde 7,2 olarak hesaplandı. Bu oran, 2013'te yüzde 7,8 olarak kayıtlara geçmişti.

Geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 8,2 olan erkeklerde işsizlik oranı, son çeyrekte yüzde 7,2 olarak tahmin edildi. Bu oran, veri setinin oluşturulduğu 2005'ten bu zamana kadarki en düşük oran olarak belirlendi.

Kadınlarda işsizlik oranı ise 2013'ün ilk çeyreğinde yüzde 10,4 iken 2023'ün son çeyreğinde yüzde 11,8 oldu.

Türkiye'de istihdam edilenlerin oranı 2013'ün ilk çeyreğinde yüzde 44,2 iken 2023'ün son çeyreğinde yüzde 48,6'ya yükseldi. Aynı dönemde bu oran erkeklerde yüzde 63,9'dan 65,8'e, kadınlarda ise yüzde 25'ten yüzde 31,6'ya çıktı.

2013-2023 dönemini kapsayan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı çeyrekler itibarıyla şöyle:

Etiketler : işsizlik tüik istatistik
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