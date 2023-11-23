VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye münazara yarışmasında binlerce liseli ter döktü
TürkMedya'dan Ankara'da önemli ziyaretler
Kazakistan Cumhurbaşkanından Filistin için 'tam teşekküllü devlet' vurgusu
Türkiye'de İsrail adına casusluk yapmışlardı: Mossad ajanları kıskıvrak yakalandı
Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor: Bir kişi daha teslim oldu
İsrail'in alıkoyduğu Şifa Hastanesi müdürünün nereye götürüldüğü bilinmiyor
23 Kasım 2023 Perşembe 18:59:00 - Güncelleme:23 Kasım 2023 Perşembe 18:59:00

Türkiye'de İsrail adına casusluk yapmışlardı: Mossad ajanları kıskıvrak yakalandı

ABONE OL

İsrail istihbaratı adına Türkiye'de yaşayan Filistinli yazılımcı Omar A. ile iş yapma bahanesiyle iletişime geçerek casusluk yapan 2 şüpheli tutuklandı.

Türkiye'de yaşayan Filistinli yazılımcı Omar A. ile iş yapma bahanesiyle iletişime geçerek İsrail istihbaratı adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Raed Gazzal'ın İsrail İstihbarat Servisi ile bağlantılı bir şirket adına çalıştığı, Filistinli yazılımcı Omar A'nın ise Gazzal'dan iş teklifi aldığı tespit edildi.

İsrail istihbaratı adına çalıştığı belirlenen şüphelilerin iletişime geçtiği Omar A. ile iş teklifiyle ilgili görüşmek için İstanbul'a geldiği, hazırladığı proje karşılığında deneme amacıyla Filistinli yazılımcının hesabına para transfer ettiği belirlendi. İsrail İstihbarat Servisinin zaman zaman bu yöntemle kişilerle görüşme gerçekleştirdiği, bu olayda da bahse konu şirket üzerinden bilgi toplandığı anlaşıldı.

Etiketler : MOSSAD İSTİHBARAT YAKALAMA
"Mali elini üzerimden çekmedi"

"Mali elini üzerimden çekmedi"
Baba-kızın ilk pozu

Baba-kızın ilk pozu
İkizlere 'baba' isim

İkizlere 'baba' isim
Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım

Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım
En büyük pişmanlığını açıkladı

En büyük pişmanlığını açıkladı
11 konserlik Avrupa turnesi

11 konserlik Avrupa turnesi
Birinci yıl kutlaması

Birinci yıl kutlaması
Demir'e kardeş geliyor

Demir'e kardeş geliyor
Çorum mu Bodrum mu?

Çorum mu Bodrum mu?

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX