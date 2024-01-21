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21 Ocak 2024 Pazar 16:49:00 - Güncelleme:21 Ocak 2024 Pazar 16:49:00

Türkiye'de ilk kez bir "albino çakal" görüntülendi

Kaynak: AA

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Türkiye'de ilk kez bir "albino çakal" görüntülendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'albino çakal'ın kayıt altına alındığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından, ülkede ilk kez "albino çakal"ın görüntülenmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Doğada nadir görülen bir olaya tanıklık ettiklerini aktaran Yumaklı, "Ülkemizde ilk kez 'albino çakal' kayıt altına alındı. Ömrün uzun, yeşil vatan her daim yuvan olsun" ifadesini kullandı.

Yumaklı, bu özel ve nadir güzelliği fark edip kayıt altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine ulaştıran doğasever çiftçi Ramazan Gül'e teşekkür ederek, "Yaban hayatı zenginliğimizin ve bu nadir güzelliklerimizin hep birlikte farkında olacak ve koruyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : albino çakal türkiye Türkiye kayıt altına alındı
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