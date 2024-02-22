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22 Şubat 2024 Perşembe 11:08:00 - Güncelleme:22 Şubat 2024 Perşembe 11:08:00

Türkiye'de geçen yıl evlenme ve boşanmalar azaldı

Kaynak: AA

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Türkiye'de geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 565 bin 435'e, boşanan çiftlerin sayısı da 171 bin 881'e düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 2022'ye kıyasla yüzde 1,82 azalarak 565 bin 435'e geriledi. Kaba evlenme hızı binde 6,63 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl boşanma sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 5,79 düşüşle 171 bin 881 oldu. Kaba boşanma hızı binde 2,01 olarak kayıtlara geçti.

Her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı, geçen yıl erkekler için 28,3, kadınlar için 25,7 olarak kaydedildi. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,6 yaş oldu. Boşanmaların yüzde 33,4'ü evliliğin ilk 5 yıllık döneminde, yüzde 21,7'si ise 6-10. yılında gerçekleşti.

EN YÜKSEK KABA EVLENME HIZI KİLİS'TE

En yüksek kaba evlenme hızı binde 8,09 ile Kilis'te görüldü. Bu ili binde 7,81 ile Aksaray, binde 7,57 ile Gaziantep izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,52 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 4,82 ile Tunceli, binde 4,98 ile Malatya takip etti.

Geçen yıl kaba boşanma hızı en yüksek il binde 3,05 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,94 ile Antalya, binde 2,80 ile Karaman izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,36 ile Hakkari olarak kaydedildi. Bu ilin ardından binde 0,44 ile Şırnak, binde 0,55 ile Muş geldi.

YABANCI GELİNLERDE İLK SIRA ÖZBEKLERİN

Yabancı gelinlerin sayısı 2023'te 31 bin 29 olarak kaydedilirken toplam gelinlerin yüzde 5,5'ini yabancılar oluşturdu. Uyrukları dikkate alındığında yabancı gelinler arasında yüzde 12 ile Özbek gelinler birinci sırada yer aldı. Özbek gelinleri yüzde 11,3 ile Suriyeli, yüzde 9,1 ile Azerbaycanlı gelinler izledi.

Yabancı damatların sayısı geçen yıl 6 bin 345 olurken bu rakam toplam damatların yüzde 1,1'ini oluşturdu. Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde yüzde 21,9 ile Almanlar birinci sırada yer aldı. Bunları, yüzde 19,2 ile Suriyeliler ve yüzde 5,1 ile Avusturyalılar takip etti.

BOŞANMA OLAYLARINDAN 171 BİN 213 ÇOCUK ETKİLENDİ

Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2023'te 171 bin 881 çift boşanırken 171 bin 213 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu, çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Buna göre, yüzde 74,9'unun anneye, yüzde 25,1'inin babaya verilmesi kararlaştırıldı.

Etiketler : türkiye evlenme boşanma
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