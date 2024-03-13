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Türkiye'de geçen yıl 23 milyon kişi hastane randevusuna gitmedi
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13 Mart 2024 Çarşamba 18:07:00 - Güncelleme:13 Mart 2024 Çarşamba 18:07:00

Türkiye'de geçen yıl 23 milyon kişi hastane randevusuna gitmedi

Kaynak: AA/DHA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'de 2023 yılında MHRS üzerinden randevu alıp gelmeyenlerin sayısı, 23 milyon kişi. Randevuya gelmediğinizde bir başka hastanın hakkını gasbetmiş oluyoruz" dedi.

Düzce'ye gelen Bakan Koca, önce Merkez Büyük Camisi'nde öğle namazını kıldı, ardında kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Daha sonra Atatürk Devlet Hastanesi'ni ziyaret edip, burada gazetecilere konuşan Koca, "MHRS ile ilgili sorunlarımız var. Türkiye'de hastaneye gelen hastaların yarısına MHRS ile bakılıyor, yarısı ise randevusuz gelen hastalar. Bunlara da bakılıyor. Düzce için bunu düşündüğümüzde, geçen yıl toplam bakılan hasta sayısı 1 milyon 800 bin kişi. 400 bini acile müracaat eden hastalarımız, 500 bin MHRS üzerinden randevu ile gelen hastalarımız. 500 bin kişi sadece randevu ile bakılmış oluyor. Türkiye'de 2023 yılında MHRS üzerinden randevu alıp gelmeyenlerin sayısı, 23 milyon kişi. Düzce'de ise randevu alıp randevusuna gelmeyen 100 bin kişi var. Randevuya gelmediğinizde bir başka hastanın hakkını gasbetmiş oluyoruz" dedi.

'BUNDAN SONRA YAN DAL SORUNU OLMAYACAK'

Uzman hekim sayısının 2 kat arttığını vurgulayan Koca, "Özellikle yan dallarla ilgili sorunların olduğunun farkındayız. Yan dal tercihini daha da arttırmak üzere bildiğiniz gibi Meclis'ten geçerek kanunlaşan bir kanun maddemiz oldu. Bundan sonraki süreçte yan dal uzmanlığının daha çok tercih edileceğini ve 2 hafta önce tercih edilen yan dal uzmanlığı yüzde 100 dolulukla geçti. Bundan sonra yan dal sorunu olmayacak. Kamu hastanelerimizde çalışan 56 bine yakın uzman hekimimiz var. 4 yıl içinde de bu kadar daha uzman hekim mezun olacak. Önümüzdeki 4 yıl içinde 56 bine yakın uzman hekim daha olacak. Uzman hekim sayısı 2 katına çıkacak. Bu sorunların farkındayız. Önümüzdeki dönemlerde bu sorunlar aşılacak" diye konuştu.

Etiketler : Sağlık Bakanı Randevu hastane doktor MHRS bAKAN Koca
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