  • BIST
    1416.25
  • Dolar
    8,3294
  • Euro
    10,0200
  • Altın
    475,9340
İstanbul
11 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'de bugün 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı
İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
Gemi ve yat sektörü ihracatını 3'e katladı
Türkiye'nin toplumsal bağışıklık oranı açıklandı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 577 bin 571'e yükseldi
Emniyetin Türk Halk Müziği Korosu
Sezaryen, çocukta astım riskini artırıyor
Yahoo ve AOL 5 milyar dolara satılıyor
İstanbul'da erguvan zamanı
İşte Melisa'nın gerçek aşkı
Nişanlısı Burak için dua istedi
Teklifleri düşünmeden geri çeviriyor
Başkentte muhtarlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
Dün yalanlanan haberi manşete taşıdılar
HİSAR-A füzesi, hedef uçağı başarıyla vurdu
Teslim olan teröristten itiraf: PKK beni maşa gibi kullandı
Avrupa İlaç Ajansı Sinovac'ın ön değerlendirme sürecini başlattı
Muhammed bin Selman neden İran'a yaklaşıyor
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak Türksat 5A uydusu yörüngesine ulaştı
Bahçeli: Artık uzlaşmak ve yeni bir anayasa hazırlamak milli vecibedir
Bir sene geçti yine aynı!
Setlerden pistlere
Sokak havası
Balina araştırmacısı olacak!
04 Mayıs 2021 Salı 19:49:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2021 Salı 19:50:00

Türkiye'de bugün 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı

ABONE OL

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, toplam vaka sayısının 5 milyona yaklaştığı görülürken, ağır hasta sayısı 3 bin 452 oldu, 38 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 554 bin 37'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınında son duruma ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 241 bin 747 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 452 oldu, 38 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 554 bin 37'ye yükseldi.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgını Ağır hasta sayısı
Melike Times Meydanı'nda!

Melike Times Meydanı'nda!
Albüm hayali gerçekleşiyor

Albüm hayali gerçekleşiyor
SÖYLEDİKLERİNE PİŞMAN OLDU

SÖYLEDİKLERİNE PİŞMAN OLDU
Ekmek değil şarkı yaptım

Ekmek değil şarkı yaptım
Nesrin seti 1.5 saat bekletti

Nesrin seti 1.5 saat bekletti
Nikah öncesi son rötuş!

Nikah öncesi son rötuş!
Motosiklet tutkunu yenge!

Motosiklet tutkunu yenge!
Parkta sohbet

Parkta sohbet
Torunlarla Maldivler tatili

Torunlarla Maldivler tatili

EN ÇOK OKUNAN HABERLER