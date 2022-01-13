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13 Ocak 2022 Perşembe 19:47:00 - Güncelleme:13 Ocak 2022 Perşembe 20:22:00

Türkiye'de 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi

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Sağlık Bakanlığı'ndan Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin beklenen son veriler açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 410 bin 116 Kovid-19 testi yapıldı, 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 410 bin 116 Kovid-19 testi yapıldı, 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,86, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,16 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 138 milyon 326 bin 318 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

- "TEMKİNLİ VE TEDBİRLİ OLALIM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Omicron varyantı ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat arttı. Fakat salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların çok daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Tedbir önemli bir zorunluluk. Temkinli ve tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.

Etiketler : vaka sayısı türkiye son durum kovid
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