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01 Mart 2022 Salı 20:12:00 - Güncelleme:01 Mart 2022 Salı 20:13:00

Türkiye'de 59 bin 885 yeni vaka tespit edildi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 403 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 59 bin 885 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 403 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 59 bin 885 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda, "Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız." sözlerine yer verdi.

Etiketler : koronavirüs vaka sayısı sağlık bakanı fahrettin koca
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