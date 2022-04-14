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14 Nisan 2022 Perşembe 19:55:00 - Güncelleme:14 Nisan 2022 Perşembe 19:56:00

Türkiye'de 5 bin 127 yeni vaka tespit edildi

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Sağlık Bakanlığı tarafından günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 127 yeni vaka tespit edildi, 21 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 783 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 182 bin 446 test yapıldı, 5 bin 127 kişinin testi pozitif çıktı.

21 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 16 bin 783 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,40, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,12 olarak kayıtlara geçti.

TOPLAM AŞI SAYISI 147 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 301 bin 11 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı Türkiye Koronavirüs Tablosu
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