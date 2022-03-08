08 Mart 2022 Salı 20:04:00 - Güncelleme:08 Mart 2022 Salı 20:04:00
Türkiye'de 37 bin 407 yeni vaka tespit edildi
Kaynak: AA
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Sağlık Bakanlığı'ndan günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 365 bin 5 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 407 kişinin testi pozitif çıktı, 130 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 365 bin 5 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 407 kişinin testi pozitif çıktı, 130 kişi hayatını kaybetti.
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