Türkiye'de 37 bin 407 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 365 bin 5 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 407 kişinin testi pozitif çıktı, 130 kişi hayatını kaybetti.

