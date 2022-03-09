Türkiye'de 33 bin 243 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, korona virüs salgınına ilişkin günlük resmi verileri açıkladı. Buna göre son 24 saatte 33 bin 243 yeni vaka tespit edildi, 143 kişi hayatını kaybetti.



18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,20, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 144 bin 478 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.