22 Ekim 2021 Cuma 22:00:00 - Güncelleme:22 Ekim 2021 Cuma 22:00:00
Türkiye'de 28 bin 192 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi
Kaynak: AA
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Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 553 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 192 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 363 bin 553Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 192kişinin testi pozitif çıktı, 228kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 302 oldu.