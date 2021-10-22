Türkiye'de 28 bin 192 kişinin testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 363 bin 553Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 192kişinin testiçıktı, 228kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 302 oldu.