VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD Rusya ile ticari ilişkilerini askıya aldı
'Antalya'da kurulan masa Türkiye'nin gurur masasıdır'
Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü
Bakan Çavuşoğlu Antalya'da çok sayıda ikili görüşmeler yaptı
Türkiye'de 25 bin 401 yeni vaka
İstanbul'da gün boyu süren kar yağışı ulaşımı aksattı
ABD Senatosu Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım paketini onayladı
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği Çernivtsi'ye taşınıyor
Başkan Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği
Rusya'da Instagram'a erişim yasaklandı
Pakistan'dan AKINCI TİHA ve Bayraktar TB2 Mesajı
TEKNOFEST Geleceğin TURCORN Girişimleri'ni Destekliyor
"Antalya'da kurulan masa Türkiye'nin gurur masasıdır"
Karadeniz kadını Dolmabahçe'de
Başkan Erdoğan'dan Kırım çıkışı
Mehmetçik zorlu hava ve arazi koşullarında vatan nöbetinde
Bakan Kirişçi: Rusya ve Ukrayna'ya birçok alternatifimiz bulunmaktadır
"Ukrayna ile görüşmelerde bazı olumlu değişiklikler var"
Putin'e böyle gözdağı verdi: Türkiye'ye güveniyoruz
"Zelenski, Putin ile görüşmeye hazır"
Kahkaha atınca salon buz kesti! Kamala Harris'e tepki yağıyor
Unkapanı Köprüsü ulaşıma kapandı
Hepsini serbest bırakacağız!
Nihan Çelik, Sır Gibi Sakladığı Yeni Şarkısının Çalışmalarına Başladı
11 Mart 2022 Cuma 19:40:00 - Güncelleme:11 Mart 2022 Cuma 19:41:00

Türkiye'de 25 bin 401 yeni vaka

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 365 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 401 kişinin testi pozitif çıktı, 123 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı'nca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre; son 24 saatte 342 bin 365 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 401 kişinin testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı vaka sayısı türkiye Kovid-19
2 ay sonra sahnede

2 ay sonra sahnede
Aylık 40 bin liraya ter döküyorlar

Aylık 40 bin liraya ter döküyorlar
Safiye artık kısa saçlı

Safiye artık kısa saçlı
Çıldır Gölü'nde drift

Çıldır Gölü'nde drift
Çocuk işi kısmet

Çocuk işi kısmet
Heyecanlandıran paylaşım

Heyecanlandıran paylaşım
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı
Devran'a yıldızlı destek

Devran'a yıldızlı destek
Gençleri desteklemeye devam

Gençleri desteklemeye devam

EN ÇOK OKUNAN HABERLER