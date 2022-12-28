VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Tuzla'da doğalgaz borusu patladı! Sabiha Gökçen'de uçuş trafiği durdu
Paris'te terör örgütü PKK destekçilerinin yol açtığı tahribatın izleri silinmedi
1 Milyon İstihdam Projesi'nde kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti
MÜSİAD, hayata geçirdiği vizyon projeleriyle Türkiye Yüzyılı'na hazırlanıyor
"İzmit-Kandıra-Kaynarca yolu ile yılda 109,2 milyon lira tasarruf sağlayacağız"
14:35:30 030
14:35:30 077
28 Aralık 2022 Çarşamba 12:45:00 - Güncelleme:28 Aralık 2022 Çarşamba 12:45:00

Türkiye'de 2022'de 453 bin 850 e-Duruşma yapıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Adalet Bakanlığınca yürütülen dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında, 2022'de 453 bin 850 e-Duruşma yapıldı.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül 2020'de başlayan e-Duruşma uygulaması, Adalet Bakanlığı mühendislerince yerli ve milli imkanlarla geliştirildi.

Sisteme 2022'de eklenen 574 mahkemeyle e-Duruşmanın uygulandığı hukuk mahkemesi sayısı 2 bin 619'a yükseldi.

Türkiye genelinde, 2022'de sistem üzerinden 453 bin 850 e-Duruşma yapıldı. Uygulamanın başladığı tarihten bugüne kadar ise bu sayı 515 bin 440'a ulaştı.

Hukuk mahkemelerinde avukatların çevrim içi olarak duruşmalara katılmalarına imkan veren sistem, 81 il merkezindeki tüm hukuk mahkemelerinde aktif hale getirildi.

DURUŞMALAR, VİDEO KONFERANS İLE YAPILIYOR

Sistemle avukatlar, hukuk mahkemelerindeki duruşmalara, sesli ve görüntülü olarak bulundukları yerlerden katılma imkanına kavuştu.

Uygulama, avukatların e-Duruşma talebi başvurusunun ardından hakimin sistem üzerinden talebi kabul etmesi ve video konferans yöntemiyle duruşma saati gelince yapılıyor.

Etiketler : adalet bakanlığı yenibey eduruşma
Set arasında serum takviyesi

Set arasında serum takviyesi
Serenay'la yakınlık Didem'den ayırdı

Serenay'la yakınlık Didem'den ayırdı
2023'e Paris'te 'merhaba'

2023'e Paris'te 'merhaba'
3 bin kişilik koro

3 bin kişilik koro
İspanya tatili

İspanya tatili
Yılbaşı pozu

Yılbaşı pozu
Minikleri sevindirdi

Minikleri sevindirdi
Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman... Survivor'a üç güzel

Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman... Survivor'a üç güzel
Fahriye'nin aşkları

Fahriye'nin aşkları

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX