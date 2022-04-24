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24 Nisan 2022 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:24 Nisan 2022 Pazar 08:00:00

Türkiye'de 2 bin 654 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 16 kişi yaşamını yitirdi

Kaynak: AA

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Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 853 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 654 kişinin testi pozitif çıktı, 16 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 853 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 654 kişinin testi pozitif çıktı, 16 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 17 bin 524 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,43, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,14 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, 147 milyon 423 bin 229 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı Osmaniye Ordu Amasya Zonguldak
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