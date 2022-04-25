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25 Nisan 2022 Pazartesi 19:46:00 - Güncelleme:25 Nisan 2022 Pazartesi 19:48:00

Türkiye'de 2 bin 604 vaka tespit edildi

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanlığı'ndan günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 604 vaka tespit edildi, 15 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 134 bin 346 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 18 bin 573 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 441 bin 608 doza yükseldi.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı Türkiye Kovid-19
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